FOTO FN: il ritorno di Bove al 'Franchi'

Come vi abbiamo annunciato poco fa stasera il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, dopo il malore accusato il 1 dicembre, torna al ‘Franchi’ per stare vicino ai suoi compagni squadra per la gara contro l'Udinese.

Torna Bove al ‘Franchi’

Il centrocampista viola, pur non essendo convocato per i noti motivi, ha ricevuto una deroga speciale per poter andare almeno in panchina con tutta la squadra e il mister Raffaele Palladino. Per il giocatore significa tantissimo, e a un meno da un mese dal brutto episodio, finalmente può tornare a sorridere riassaporando l'atmosfera dello stadio ‘Franchi’.

La foto

Di seguito la foto di Edoardo Bove in panchina scattata da Fiorentinanews.