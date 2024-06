Nzola, attenzioni non solo dalla Turchia. Corvino può dargli un'altra chance in Serie A?

Per l'attaccante della Fiorentina M'bala Nzola è stata una stagione tutt'altro che soddisfacente, tanto che il club viola starebbe già valutando le possibili offerte in arrivo per lui. Ci sono già alcune lusinghe dalla Turchia, che però potrebbe non essere l'unica opzione.

Nzola ancora in Serie A?

Può esserci ancora qualche club disposto a concedere un'altra possibilità a Nzola? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Lecce non riscatterà Roberto Piccoli ed è quindi alla ricerca del partner d'attacco di Krstovic a un prezzo accessibile. L'idea di Corvino è proprio Nzola, con qualche ostacolo economico previsto; la Fiorentina lo valuta circa 7 milioni di euro, cifra che il Lecce può valutare solo dopo alcune uscite.