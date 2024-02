Sul proprio blog Stazione di Sosta, l'ex dirigente viola Claudio Nassi ha così scritto dell'attuale proprietà della Fiorentina: “Desidererei che Commisso e Barone facessero mente locale e capissero quali calciatori hanno fatto parte dei viola, da Cervato a una batteria di portieri da Nazionale, Costagliola, Sarti, Albertosi e Galli, a Julinho, Lojacono, Montuori, Amarildo, fino a Passarella, Batistuta e Baggio. Non avrei preteso che uno dei 500 uomini più ricchi del mondo acquistasse Haaland quando giocava nel Salisburgo, con una clausola rescissoria di 49 milioni da esercitare entro il 31 dicembre 2019. Sarebbe stato troppo”.

“Chiesa e Vlahovic si potevano tenere”

"Ma - si legge - sognare una Fiorentina con Chiesa, Vlahovic, De Paul e Gudmundsson non era impossibile. Basta fare i conti e vedere i soldi spesi per calciatori non eccezionali e che cosa sarebbe arrivato, grazie alle coppe, nelle casse sociali. Ho imparato da Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, il club più importante, che chi più spende meno spende o, per dirla con Bill Veeck, G.M. dei St. Louis Cardinals: "Non è il costo della qualità che preoccupa, è il costo della mediocrità che mi rovina".