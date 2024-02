"Appena me lo offrono firmo" 2.0? Stallo totale tra la Juventus e Vlahovic per il rinnovo

“Appena me lo offrono, firmo”. Così parlò a proposito del rinnovo di contratto Dusan Vlahovic, ai tempi della Fiorentina. Sappiamo tutti come andò poi, un epilogo in cui coincisero volontà del giocatore e opportunità economica per la socità viola. Con l'ambizione sportiva, ovviamente, in secondo ma forse anche terzo piano.

Fumata bianca lontana

Ora la situazione rischia di ripetersi in quel di Torino. I contatti tra la Juventus e l'entourage di Vlahovic per il rinnovo proseguono a rilento, e siamo tutt'altro che vicini all'accordo. Nelle tasche dell'ex Fiorentina dovrebbero andare circa 45 milioni lordi, cifra altissima che i bianconeri hanno proposto invano di spalmare su tre anni. Fase di stallo dunque, e chissà che non possa finire come nel gennaio del 2022.