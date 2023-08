Sorpresa Bianco: Pioggia di elogi per lui. Il centrocampista conduce la Reggiana a fare il colpo gobbo

Colpo gobbo della Reggiana in Coppa Italia. La formazione emiliana elimina il quotato Monza andando ad imporsi per 2-1 in rimonta al Brianteo.

E nella squadra allenata da un certo Alessandro Nesta, brilla la stella di un altro Alessandro, Bianco, centrocampista prestato dalla Fiorentina, che si risveglia con una pioggia di elogi per la sua prestazione.

La Gazzetta di Reggio gli dà un bel 7 in pagella con questo commento: “Prezioso ad inizio partita, soprattutto in fase di non possesso. Con la palla, cerca giocate un po’ troppo audaci che scarabocchiano la manovra granata. Nella ripresa, anche complice il buon momento di tutta la squadra, cresce anche in precisione nei passaggi e nella gestione complessiva del possesso palla”.

Ma il 20enne regista non scende per nessuno sotto il 6,5. Una bella prova che sarà chiamato a confermare nelle prossime settimane.