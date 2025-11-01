Un Genoa all'ultimo posto: cambio direttore sportivo e addio dell'allenatore. Situazione tremendamente simile...

Ultimo posto in classifica e conseguente cambio del direttore sportivo e allenatore: sono stati giorni delicati anche in casa Genoa, che, ricordiamolo, ha solo un punto in meno della Fiorentina.

La situazione in casa Genoa

Il processo intrapreso dal Grifone sembra star tracciando la via di ciò che succederà in casa Fiorentina: è infatti notizia odierna l'annuncio di Diego Lopez come nuovo direttore sportivo del Genoa, dopo l'ufficialità della risoluzione contrattuale di Marco Ottolini arrivata ieri. Dopo la separazione, però, è arrivato anche l'addio dell'allenatore Vieira.

E ora, a Firenze…

Essendo stato Pradè stesso l'artefice del cambio di panchine tra Palladino e Pioli, la domanda viene naturale: che ne sarà del tecnico ex-Milan? Vige ancora la regola di ‘vita o morte’ dopo la partita di domani? La sensazione è che, anche in una situazione di caos, la partita di domani manterrà lo stesso peso nel futuro di Pioli: il polverone alzato oggi, però, non aiuterà una squadra già in confusione.