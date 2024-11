Incredibile, a Roma pensano al secondo ribaltone ed è pronto l'ex ct azzurro: Juric, un esonerato che cammina

Pare essere proprio spacciato Ivan Juric, che domani guiderà la Roma per l'ultima volta secondo La Gazzetta dello Sport: per il quotidiano sarà al 99% il match d'addio, prima del rientro in Italia dei Friedkin e del conseguente ribaltone, il secondo. A metà settembre c'era stato l'esonero clamoroso di De Rossi, ora è pronto un altro avvicendamento con l'arrivo dell'ex ct Roberto Mancini. Juric invece sa già che la sua missione è fallita ed è un po' un condannato all'esonero.