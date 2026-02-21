Sadotti: "L'esperienza con la prima squadra è un altro mondo, mi aiuta a crescere. La punizione? Mi alleno molto e..."

Il difensore della Fiorentina Primavera Edoardo Sadotti, reduce dalla convocazione di Vanoli per la sfida d'andata del playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo la vittoria di oggi con la Lazio in campionato. Il calciatore gigliato oggi è andato in gol, segnando la terza rete stagionale.

‘La rete su punizione? Mi alleno molto a battere i piazzati’

“Sono molto contento, oltre che per il gol per la vittoria ed essere tornati momentaneamente primi, nonché per l'esperienza con la prima squadra, che mi aiuta a crescere. Coi grandi vivi un altro mondo. La rete su punizione? Mi alleno tanto a calciare da fermo durante la settimana per migliorarmi nel batterle, ho preso prima il palo oggi nel primo tempo, poi la seconda volta è andata meglio”.

‘Orgoglioso della squadra, stiamo crescendo’

“Il primo tempo stavamo facendo bene, poi abbiamo subito gol su una ripartenza, il mister ci ha detto di continuare a fare le nostre cose come sappiamo, perché diventa un grande problema per tutti se le facciamo. Si sono aperti spazi e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Stiamo crescendo anche a livello personale, come maturità, nel gestire le partite e portarle in fondo. Sono molto orgoglioso della mia squadra".