Sottil regala un assist, il Lecce espugna Cagliari e riallunga sulla Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A
Cattive notizie per la Fiorentina giungono da Cagliari. Il Lecce esce dalla trasferta in Sardegna con una vittoria per 2-0 e dunque riallunga in classifica proprio sui viola.
Punizione di Sottil
Succede tutto nella rirpresa. Al 64' punizione velenosa in area di Sottil (proprio lui) che trova Gandelman in area: il suo colpo di testa non lascia scampo a Caprile. Raddoppio al 76'; altra punizione scodellata in area da Sottil, sugli sviluppi dell'azione Ramadani calcia dal limite superando nuovamente un Caprile non certo irreprensibile nella circostanza.
La nuova CLASSIFICA
Inter 61, Milan 53*, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta 42, Como 41*, Lazio 33, Bologna 33, Udinese 32, Sassuolo 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese 24, Genoa 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.
*Una partita da recuperare