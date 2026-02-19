Kruk: “Non un caso che la Fiorentina lotti per non retrocedere, ha subito quasi quaranta gol. Lo Jagiellonia deve…”
l giornalista polacco di Eleven Sports Mikolaj Kruk ha parlato in vista dell'andata del playoff di Conference League tra Jagiellonia-Fiorentina, in una diretta YouTube del canale Meczyki.
’Tanti gol subiti dalla Fiorentina’
“La Fiorentina ha subito 39 gol in Serie A in questa stagione. Non è la peggior difesa del campionato, ma sono tanti. Il fatto che siano in zona retrocessione non è frutto del caso”.
‘Lo Jagiellonia deve…’
Quindi ha insistito: “La Fiorentina sta subendo molti gol e lo Jagiellonia dovrebbe cercare di capitalizzare questo aspetto oggi”.
