Il punto sul mercato: Milenkovic in partenza, Pongracic in arrivo. La Fiorentina punta Colpani, ma il Monza fa muro. A centrocampo...

Si muove il mercato della Fiorentina e non poteva essere altrimenti. Dopo la notizia dell'imminente cessione di Nikola Milenkovic al Nottingham Forrest, la società viola ha puntato forte Marin Pongracic del Lecce, promesso sposo del Rennes che lo stava già aspettando per le visite mediche.

Per un centrale che va, ce n'è uno che viene

In giornata la società viola ha superato la concorrenza del club francese, strappando il sì del centrale croato di corviniana scoperta. 15 milioni l'offerta viola, per pareggiare quella del Rennes. Mancano gli ultimi dettagli e poi si viaggerà verso la chiusura. Intanto Milenkovic partirà per l'Inghilterra per sostenere le visite mediche. Uno scambio sostanzialmente alla pari (dal punto di vista economico), con la Fiorentina che però risparmierà molto sul pesante ingaggio del serbo.

E Valentini?

Ancora da capire quando invece arriverà Nicolas Valentini, per il quale si sta aspettando l'ufficialità del deposito del contratto. Con l'arrivo di Pongracic e l'addio di Milenkovic, numericamente poco cambia e ci sarà da capire se la società viola vorrà forzare la mano per avere l'argentino a disposizione già in estate invece che aspettarne lo svincolo a gennaio.

Colpani tenuto d'occhio, ma a Monza fanno muro

In serata è arrivata anche la conferma, non proprio diretta, di Galliani sull'interesse della Fiorentina per Colpani. Non che fosse un segreto. La società viola ha fatto squillare il telefono del Monza per provare a imbastire una trattativa concreta, ma dalla brianza hanno alzato il muro, come ha detto lo stesso amministratore delegato.

Ora il colpo a centrocampo

Dopo la difesa, sarà il turno del centrocampo. L'affare Thorsvedt aspetta solo l'accelerata viola, con Vranckx solito osservato speciale. Ci si aspetta una mossa per il reparto centrale a breve da parte dei viola.

E le cessioni…

Capitolo uscite: Amrabat aspetta la mossa del Manchester United, ma ha le orecchie dritte in caso di altre offerte dalla Premier. Nzola continua ad allenarsi a parte, ci potrebbe provare il Verona. Ikoné oggi è rientrato in gruppo. Per Pierozzi c'è ancora da trovare la quadra con il Palermo.