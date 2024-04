Serena: "La Fiorentina deve puntare sulle coppe per qualificarsi in Europa. Una vittoria contro il Viktoria Plzen renderà energie e forze"

L'ex giocatore della Fiorentina Michele Serena ha parlato a TMW Radio del finale della stagione della squadra di Italiano. Queste le sue parole:

“La Fiorentina deve puntare molto sulla Conference League e sulla Coppa Italia perché sono due possibilità per la qualificazione in Europa. Ci sta che si possa accusare un po' di stanchezza ma con una partita importante come quella di giovedì contro il Viktoria Plzen si ritroveranno le forze mentali e fisiche”