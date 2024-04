L'attaccante del Viktoria Plzen Pavel Sulc ha parlato dopo il match contro lo Slavia Praga, intervenendo anche sulla sfida che aspetta il club ceco a Firenze contro la Fiorentina in Conference League. Queste le sue parole: "

“Come ricaricarsi per il ritorno dei quarti di finale di Conference League in Italia? È un bene che siamo riusciti a vincere questa partita contro lo Slavia, ci farà scorrere nuovo sangue nelle vene e ci rigenererà al meglio. La mia ricetta è una buona notte di sonno. In campionato riusciamo a giocare meglio rispetto alle competizioni europee, per esempio contro la Fiorentina, dove non abbiamo avuto occasione per fare vedere le nostre qualità”.