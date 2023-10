Tira un vento fresco sulle fasce della Fiorentina: Kayode e Parisi si godono il momento di pari passo

C'è un vento fresco che tira sulle fasce laterale della Fiorentina. Sono Michael Kayode e Fabiano Parisi due delle più belle rivelazioni di questo inizio campionato viola. E se per l'ex Empoli ci se lo poteva aspettare (aveva già fatto vedere buonissime cose in A), per il classe 2004 home made lo stupore per il suo rendimento è tanto: da nulla a tutto, pronti via. Doveva essere l vice-Dodo, sì, ma non così.

E invece da una parte l'infortunio del brasiliano, dall'altra qualche acciacco fisico e qualche momento no di Biraghi… E la Fiorentina ha scoperto tutto il potenziale dei suoi terzini, negli ultimi anni osservati speciali per acquisti più o meno azzeccati.

Ora Italiano, con la rosa al completo, avrebbe tra i poker di terzini più importati della Serie A. Parisi e Kayode si godono il momento e vanno di pari passo: 5 apparizioni in campionato, 2 in Conference, un assist a testa. E una firma fino al 2028: Parisi l'ha già messa al suo arrivo, Kayode la metterà a breve sul nuovo contratto. La Fiorentina ha blindato il suo futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport