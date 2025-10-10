Il Milan si spaventa verso la Fiorentina. Pochettino: "Pulisic non si è allenato"

Manca ancora più di una settimana a Milan-Fiorentina, gara che sancirà la fine della pausa per le nazionali per la squadra di mister Stefano Pioli. Lato rossoneri, la situazione è ottima per quanto riguarda la classifica, ma un calciatore preoccupa.

Pochettino allarma il Milan: “Non si è allenato”

Christian Pulisic, al momento miglior marcatore del campionato, è momentaneamente impegnato con gli Stati Uniti. Il ct Mauricio Pochettino, tuttavia, ha fatto il punto mettendo in guardia il Milan: “Abbiamo avuto alcuni problemi in merito agli infortuni. Oggi Pulisic non si è allenato, lo valuteremo domani e scopriremo sa sarà a disposizione o meno”. Fiorentina a rischio? Ancora presto per dirlo, ma l'americano non è al 100%.