Kean: "Gattuso ci ha dato la grinta che prima non avevamo. Con Retegui formiamo una bella coppia"

Moise Kean ha parlato alla Rai dopo la vittoria contro l'Estonia: “Era importante dare un segnale già da inizio ripresa. Nel primo tempo siamo stati timidi, ma nel secondo tempo abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a esprimerci meglio”.

“Speriamo di continuare così. Io in coppia con Retegui? È un grande attaccante, mi trovo bene con lui. L'arrivo di Gattuso? Il mister ci ha trasmesso grinta, che ci erw mancata”.

"Ha più esperienza di noi e ci ha dato ciò che serviva. Speriamo di andare avanti su questa strada. Tutti gridavano il mio nome dopo il gol ? Quando gioca l’Italia siamo tutti uniti ed è una sensazione bellissima. Di sicuro questo risultato ci darà ancora più forza per affrontare le prossime partite".