L'obiettivo è uno: Atene. Intanto Italiano apre al Torino per la prossima stagione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Vincenzo Italiano avrebbe aperto alla possibilità di allenare il Torino per la prossima stagione dopo il vivo interesse dei granata per il tecnico gigliato.

Le strade con la Fiorentina si separeranno e, nonostante la stagione sia più che nel vivo per la squadra viola, le trattative per la prossima stagione sono inevitabilmente già in atto. Adesso però l'obiettivo principale si chiama Conference League e servirà la concentrazione di tutti per raggiungere prima Atene, poi… Ne parleremo.