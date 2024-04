Fiorentina, adesso puoi puntare all'Europa anche con il campionato: tra gare da non sbagliare e un calendario che può aiutare. Il quadro

La possibilità di Europa via campionato sembrava essere ormai accantonata da qualche giornata, ma la vittoria a Salerno e l'eliminazione dalla Coppa Italia hanno fatto sottolineare sul calendario viola anche le sei gare rimaste in Serie A. Mettendo per un attimo l’incastro delle qualificazioni determinati da possibili vittorie nelle coppe di chi precede, la Fiorentina ha davanti a sé un gap che può essere colmato anche in previsione degli scontri diretti.

Come scrive La Nazione, prima però, bisogna battere chi è dietro, a iniziare proprio dal Sassuolo. Poi il riferimento è alla sfida del 19 maggio contro il Napoli, che arriverà al Franchi per difendersi dall’assalto dei viola. Azzurri a quota 49, Fiorentina che insegue a 47 ma con una partita da recupera con l’Atalanta probabilmente a fine campionato. In più la squadra di Calzona ha un calendario per niente facile prima di arrivare a Firenze (oggi al ‘Maradona’ arriva la Roma, poi l’Udinese in trasferta e il Bologna in casa). Duello che, nella speranza delle due squadre, dovrebbe tirar dentro anche qualcun altro di quelle che stanno sopra. Di certo non il Torino che insegue i gigliati. Un passo alla volta, la filosofia rimane questa.

Poi sarà la volta del Verona (domenica 5 maggio, ore 15) che attende certamente buone nuove dal Franchi stasera, come tutte quelle in lotta per la salvezza. A Firenze arriverà poi il Monza, una delle poche squadre che ormai non hanno più niente da chiedere al campionato. Detto dello scontro col Napoli, i viola chiuderanno a Cagliari, con la speranza di trovare la squadra di Ranieri senza più obblighi di classifica. E come detto occhio al jolly con l’Atalanta.