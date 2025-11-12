DIRETTA VIDEO - "Hangover Viola", adesso in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospiti Francesco Casini e Marco Baratti

Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parleremo del nuovo corso di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, commentando la prestazione di Genova e proiettandoci agli appuntamenti in programma dopo la sosta.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e due graditi ospiti: il consigliere del Comune di Firenze Francesco Casini e il presidente del Viola Club “Firenze del Nord” Marco Baratti. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata LIVE