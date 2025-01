Il momento-no della Fiorentina non si è fermato a Torino perché la serataccia, sotto ogni punto di vista, di oggi accende tanti allarmi in casa viola. Uno 0-3 senza appello per la squadra di Palladino, travolta dal Napoli con le reti di Neres, Lukaku e McTominay. La Fiorentina scavalla quasi il girone d'andata (manca il recupero con l'Inter) a quota 32, in ‘zona Italiano’ sia per la vicinanza col Bologna che per i precedenti score viola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 44, Atalanta 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* 32, Juventus 32, Bologna* 28, Milan* 27, Udinese 24, Torino 20, Roma 20, Empoli 20, Genoa 19, Parma 18, Verona 18, Como 18, Lecce 16, Cagliari 14, Venezia 14, Monza 10.