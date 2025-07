Massimo Orlando: "Se Kean sceglie di andare in Arabia esce dal calcio, andrebbe a perdere tempo. Se arrivasse il Manchester United..."

L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio anche del possibile futuro di Moise Kean, la clausola del quale è attiva da oggi per i prossimi 15 giorni. Queste le sue parole:

“Certe cifre sono alte e delicate, ma andare in Arabia mi sembra come se decidesse di uscire dal calcio vero. Dovesse arrivare invece il Manchester United, che ti può offrire un contratto da 10 mln, allora sì che sarebbe una scelta comprensibile e avrebbe senso. In Arabia butterebbe via tempo, ma davanti ai soldi sto zitto”.