La Fiorentina non molla Ngonge: contatti con il Verona per trovare una soluzione

Il solo punto raccolto dalla Fiorentina nelle ultime due uscite di campionato con Sassuolo e Udinese sta facendo riflettere la dirigenza gigliata: i problemi in attacco continuano a persistere, con Ikone e Brekalo che non riescono a mantenere le richieste del tecnico gigliato, e per questo la volontà torna ad essere quella di regalare ad Italiano un giocatore che possa permettere alla squadra di coltivare i propri sogni europei.

Fiorentina nuovamente in pressing

Come riportato pochi minuti fa da Gianlucadimarzio.com nelle ultime ore la dirigenza gigliata è tornata con forza su Cyril Ngonge dell’Hellas Verona. L'attaccante belga ha segnato nella vittoria dei gialloblù contro l'Empoli nella giornata di sabato e nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra i club per l'ex Groningen.

La differenza tra richiesta e domanda

La Fiorentina per il momento è stata chiara con il club scaligero: per i viola il prezzo del cartellino del classe 2000 si aggira attorno agli 8/9 milioni. Allo stesso tempo però Setti, per privarsi del numero 26 gialloblu, pretende almeno 12-13 milioni: le due società stanno cercando di trovare la quadra.