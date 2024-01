Esposito: "Ero un estimatore di Nzola, ma adesso Beltran è avvantaggiato. Simeone perfetto per la Fiorentina"

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Empoli e Fiorentina Carmine Esposito, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare alcuni aspetti della squadra di Vincenzo Italiano. Questo un estratto:

“Personalmente io sono un grande estimatore di Nzola, e all'inizio prima che venisse preso dalla Fiorentina lo ritenevo l'attaccante perfetto per lo stile di gioco di Italiano. Insieme hanno fatto molto bene a La Spezia, anche se è vero che ripetersi in una piazza così importante come quella di Firenze non è per niente facile. Aveva tutte le doti, fisiche e tecniche per fare bene, e per ora non è riuscito a dimostrare qual'è il suo valore. E' normale che, dopo la partita di ieri contro l'Udinese, d'ora in poi Beltran sia più avvantaggiato rispetto all'angolano. E nonostante tutto anche l'argentino non è perfetto, perchè a mio modo di vedere resta comunque una seconda punta e per questo sono convinto che la Fiorentina dal mercato abbia bisogno anche di un centravanti”.

Ha poi concluso parlando dell'ex viola Simeone, nelle settimane scorse nuovamente accostato alla Fiorentina: “Nei giorni scorsi ho sentito di un interesse per il Cholito, quello si che sarebbe un colpo importantissimo. Le polemiche del passato? Potrebbero essere una spinta in più per il giocatore nel dimostrare il suo valore. Per un calciatore a volte, nonostante sia difficile, può essere avvincente il riproporsi in alcuni ambienti. La Fiorentina quest'anno è una buona squadra e con una punta come lui, che ritengo ideale per il tipo di gioco, potrebbe restare in alto. Visto il pacchetto attaccante dei viola, che fatica molto, credo possa davvero essere un valore aggiunto”.