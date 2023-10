Una Fiorentina strepitosa sbanca al 'Maradona' castigando sonoramente il Napoli e staccandolo in classifica

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Napoli-Fiorentina 1-3 (7' Brekalo, 45+4 Osimhen, 63' Bonaventura, 90'+1 Gonzalez)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Kayode (82' Ranieri), Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur (86' Infantino), Duncan (86'Mandragora); Ikone (88' Comuzzo), Bonaventura, Brekalo (72' Gonzalez); Nzola.

90'+4 Finisce qui! La Fiorentina espugna il 'Maradona' vincendo 3-1 contro il Napoli.

90'+3 Ammonito Cajuste dopo un fallo commesso su Mandragora.

90'+1 GOOOOOOL!!!!!! GONZALEZ!!!!!!!!!! Parisi riparte sulla destra e serve Gonzalez che in area spedisce il pallone in porta per il 3-1 viola!

90'+1 Cartellino giallo per Simeone per fallo commesso su Parisi.

90'+1 Saranno 4 i minuti di recupero.

89' Kvaratskhelia da destra serve Gaetano che va al tiro cercando il secondo palo, pallone che finisce sul fondo.

89' Ammonito Ranieri per fallo commesso su Olivera.

88' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Ikone, debutta in Serie A Comuzzo che va a rimpolpare la difesa viola.

85' Va a colpire di testa anche Olivera non trovando lo specchio della porta.

84' Stacca di testa Simeone, para Terracciano.

82' Cambi nella Fiorentina: escono Kayode, Duncan e Arthur, tocca a Ranieri, Mandragora e Infantino.

81' Prova ad calciare da lontano Kvaratskhelia, pallone che finisce fuori.

79' Azione del Napoli con Kvaratskhelia che serve Raspadori, il quale prova a trasmettere in area per Simeone ma chiude Parisi.

77' Va al tiro Kayode da destra, ma calcia alto.

75' Triplo cambio per il Napoli: escono Osimhen, Zielinski e Lobotka, vanno in campo Simeone, Lindstrom e Gaetano.

72' Cambio per la Fiorentina: esce Brekalo, tocca a Gonzalez.

69' Ammonito anche Bonaventura per intervento falloso su Zielinski.

68' Ammonito Martinez Quarta per fallo commesso su Raspadori.

66' Prova a reagire il Napoli andando subito in attacco, torna ad essere concentrata la difesa viola.

63' GOOOOOL! BONAVENTURA!!! Lancio di Arthur in area, aggancia Duncan che trova anche grazie a una deviazione il capitano viola in area, il quale va al tiro con il destro per il 2-1 viola!

61' Fa possesso palla adesso il Napoli, prova a ricomporsi la Fiorentina.

58' Malinteso difensivo tra Kayode e Milenkovic con il pallone che finisce sui piedi di Osimhen che va al tiro da due passi alla porta, ma Terracciano gli dice di no con una grande parata.

57' Cambio nel Napoli: esce Politano, va in campo Cajuste.

56' Sugli sviluppi del calcio d'angolo va al tiro da fuori Ikone, conclusione che finisce sul fondo.

55' Mette un buon pallone nel mezzo all'area Kayode, chiude deviando il pallone la difesa partenopea.

53' Va al tiro da destra Osimhen cercando il secondo palo, devia il pallone Parisi.

51' Palo di Ikone!!! Nzola lavora un pallone in area per Ikone, che arriva da destra, va al tiro e colpisce il legno!

48' Ritmi bassi in questo inizio di ripresa da entrambe le parti rispetto al primo tempo.

46' Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.

45'+4 Finisce qui il primo tempo. Dopo un grande primo tempo giocato dalla Fiorentina al gol di Brekalo risponde nel recupero Osimhen su calcio di rigore.

45'+4 Gol del Napoli. Dal dischetto Osimhen non sbaglia e sigla il pareggio per 1-1.

45'+3 Calcio di rigore per il Napoli. Parisi stoppa un pallone lasciandolo scorrere in area davanti a Terracciano, che è costretto a uscire su Osimhein in area atterrandolo. Ammonito il portiere viola.

45' Saranno 4 i minuti di recupero.

44' Rischia tantissimo Martinez Quarta che spinge Osimhen per allontanare il pallone, l'arbitro fa proseguire.

41' Fiorentina che ora mantiene il pallino del gioco, il Napoli segue le trame di gioco dei viola.

38' Va alla conclusione dal limite dell'area Raspadori, tiro che finisce alto.

36' Pallone nel mezzo all'area sugli sviluppi del calcio d'angolo, la difesa del Napoli chiude su Bonaventura a centro area.

35' Azione d'attacco prolungata del Napoli, ma il muro viola regge e allontana il pallone, con Ostigard che lo manda addirittura in calcio d'angolo.

33' Va al tiro Bonaventura, respinge la conclusione la difesa partenopea.

30' Cambio obbligato per il Napoli: esce Anguissa per un fastidio muscolare, va in campo Raspadori.

28' Sventola potente di Lobokta verso la porta, paratona di Terracciano che salva la porta viola!

25' Napoli che rischia in difesa con una serie di passaggi sbilenchi, la Fiorentina continua a pressare alto.

22' Dopo un'azione rocambolesca il Napoli va a segno con Osimhen, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Olivera.

19' Cross di Parisi per Nzola che non controlla il pallone, lo allontana Kvaratskhelia.

16' Grandissima gestione del pallone Kayode dopo aver strappato in area viola. il pallone a Kvaratskhelia.

13' Fiorentina che resta compatta a centrocampo e in difesa, tanto da costringere il Napoli al retropassaggio a Meret.

10' Napoli che prova ad attaccare con gli esterni, torna anche Ikone a chiudere sulla fascia di sua competenza.

7' GOOOOL!!!! BREKALO!!!!! Martinez Quarta in area devia con la coscia il pallone che va sul legno, il pallone torna alla disponibilità di Brekalo che da destra deposita il pallone in porta per l'1-0 viola facendolo passare tra le gambe di Meret!

5' Occasione da entrambi i fronti! Prima ci prova Martinez Quarta in rovesciata, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa, poi sul ribaltamento di fronte va al tiro Di Lorenzo con Terracciano che alza il pallone sopra la traversa.

3' Squadre in fase di studio, ritmi pronti a decollare.

1' Inizia la gara allo stadio ‘Maradona’. Forza viola!

Per chiudere alla grande questo segmento di stagione e arrivare alla sosta con animo ben diverso da quello pre sosta precedente: la Fiorentina va a Napoli a giocarsi l'alta classifica, con gli stessi punti dei partenopei. Appuntamento alle 20,45 al ‘Maradona’ e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per pagelle e voci dei protagonisti a fine gara.