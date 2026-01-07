Batignani: "Sono molto felice del mio primo gol in Primavera. Ora testa alla Juventus per tornare dove meritiamo"
La Fiorentina ha battuto 3-1 il Napoli, conquistando il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera. Tra i marcatori anche Francesco Batignani, alla prima rete ufficiale con la formazione di Daniele Galloppa. Proprio lui ha commentato la partita ai canali ufficiali del club, proiettandosi anche al prossimo impegno di campionato:
“Sono molto contento - ha detto Batignani - di aver segnato il primo gol con la Primavera. Ora ci aspettano partite importanti in cui vogliamo assolutamente fare bene. Al Viola Park adesso arriverò la Juventus, una grande partita in cui dovremo dare tutto per provare a tornare dove meritiamo. Già da domani lavoreremo con la massimo intensità per questo obiettivo”.
💬 Commenti