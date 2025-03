Longhi: "La coreografia vista a Firenze è premeditazione, 50mila euro di multa sono pochi, servirebbe la squalifica della curva"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare le tante polemiche emerse dopo la coreografia di domenica durante Fiorentina-Juventus. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Sono rimasto francamente dopo aver visto la coreografia preparata dai tifosi della Fiorentina. Può succedere durante una partita, in cui tutto va storto, che il pubblico possa arrabbiarsi con l'arbitro o con gli avversari, e che possano partire degli insulti: in questo caso sono tutti commenti frutto del momento, pieno di nervosismo ed esasperazione”.

“L'ammenda di 50000 euro non serve, occorre la squalifica della Curva Ferrovia”

Ha anche aggiunto: “Quando però prepari una cosa come quella vista a Firenze sono convinto che non serva soltanto un giorno. Per questo entra in ballo la premeditazione, cosa che mi porta a dire che la punizione del giudice sia leggera. 50000 euro di multa sono pochi, io arriverei addirittura al punto di squalificare tutta la curva. Progettare una cosa del genere vuol dire che ce l'hai in mente da tanto tempo e che prescinde dall'andamento della partita".

“Anche in passato è successo, ma ora serve una stretta”

Ha poi concluso: "Queste sono cose gravissime, e so che non è la prima volta che accade: in passato anche a Milano e Roma sono andate in scena cose simile a quelle viste domenica. Chi prepara queste cose in modo premeditato ma sopratutto offensivo, deve essere punito in maniera drastica”.