Casini: "Ligas di una grande umanità. Mi ricordo ancora di quella volta con suo figlio al Viola Park..."

Arriva un altro bel pensiero per il compianto Franco Ligas. Anche Francesco Casini, consigliere comunale di Italia Viva nonché ex sindaco di Bagno a Ripoli, ha rammentato il telecronista tanto amato dai tifosi di tutta Italia, specialmente da quelli della Fiorentina:

“Ti vogliamo ricordare per la tua gentilezza”

“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Franco Ligas, giornalista sportivo e voce storica di Mediaset, che per decenni ha raccontato con passione, competenza e ironia il mondo dello sport, dal calcio al pugilato, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati. Vogliamo ricordarlo non solo per la sua straordinaria carriera, ma anche per la sua umanità e la sua gentilezza".

L'aneddoto di Casini

"Tra i ricordi più belli che conservo c’è una delle ultime volte in cui ci siamo incontrati: eri ospite di una struttura del Comune di Bagno a Ripoli e, da sindaco, ebbi il piacere di accompagnarti con tuo figlio in visita al nuovo Viola Park. Ricordo con affetto la tua felicità e l’entusiasmo con cui hai vissuto quell’occasione: un momento semplice, ma carico di emozione, che custodisco con gratitudine. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze“.