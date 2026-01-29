​​

Corriere dello Sport-Stadio: Si libera Disasi, il nodo economico

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 26

Il quotidiano sportivo decide di aprire con: “Viola spuntata". Sottotitolo: "Incognita Kean Si valuta Gud da centravanti”.  

Si libera Disasi

Di spalla sul mercato ecco che leggiamo: “Si libera Disasi: nodo economico Il Toro su Ranieri Fortini resterà”. Catenaccio: “Magassa e Bijol piacciono ma al momento sono più lontani”. In taglio basso delle dichiarazioni di De Gea che dice: “Riportiamo  la Fiorentina dove merita”. 

 

