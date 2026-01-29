Corriere dello Sport-Stadio: Si libera Disasi, il nodo economico
Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
Pagina 26
Il quotidiano sportivo decide di aprire con: “Viola spuntata". Sottotitolo: "Incognita Kean Si valuta Gud da centravanti”.
Si libera Disasi
Di spalla sul mercato ecco che leggiamo: “Si libera Disasi: nodo economico Il Toro su Ranieri Fortini resterà”. Catenaccio: “Magassa e Bijol piacciono ma al momento sono più lontani”. In taglio basso delle dichiarazioni di De Gea che dice: “Riportiamo la Fiorentina dove merita”.
