Matic: "La Fiorentina, a parte il rigore, non ha fatto vedere granché. Noi invece abbiamo presentato in un bel modo il calcio serbo"

Il tecnico di Čukarički Igor Matić ha analizzato la partita del 4° turno di Conference League contro la Fiorentina, che stasera ha festeggiato con un risultato minimo.

“È stata una bella partita, ma non possiamo essere soddisfatti del risultato. Siamo dispiaciuti per i punti. È incredibile come alcune cose continuino ad accaderci e che si ripetano. Abbiamo presentato il calcio serbo in un bel modo contro una rivale di altissimo livello. Noi abbiamo dato il massimo, preparato la partita perfettamente dal punto di vista tattico”.

Ancora: " La Fiorentina, a parte quel rigore e una occasione, non ha fatto vedere granché. Abbiamo avuto due, tre mezze occasioni e una al 100% possibilità ".

Poi ha aggiunto: "A parte il possesso palla, abbiamo eguagliato in tutti i segmenti. Alla fine ci è mancata la calma e spero che riusciremo a fare punti in una delle restanti due partite".