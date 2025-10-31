Pulizia totale a Genova: dopo il ds anche Vieira vicino all'addio. Fra i possibili sostituti alcuni nomi accostati alla Fiorentina

L'unica squadra messa peggio in classifica della Fiorentina è il Genoa. I rossoblù sono ultimi con soli tre punti fatti, ma, a differenza della squadra viola, stanno mettendo in atto profondi cambiamenti per dare una scossa all'ambiente.

Il possibile addio

Dopo il cambio del direttore sportivo, con l'arrivo di Diego Lopez al posto di Marco Ottolini nel ruolo di direttore sportivo, rimane ancora in bilico il futuro di Patrick Vieira. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, non è da escludere un cambio sulla panchina genoana già in queste ore. Tra le ipotesi più probabili ci sarebbero le promozioni temporanee di Mimmo Criscito o Jacopo Sbavati.

I nomi per la panchina

In caso di esonero di Vieira, restano in lizza anche i nomi di Vanoli, De Rossi, l'ex Fiorentina Palladino e Pecchia. Il Genoa, al pari della Fiorentina, sta vivendo il peggiore avvio della propria storia, eppure le reazioni societarie sembrano essere opposte: immobilismo a Firenze, cambi su tutti i livelli a Genova.