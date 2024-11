Ha parlato ai margini del premio Fair Play Menarini Borja Valero, l'ex centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole sulla sua permanenza a Firenze, e sulla partita di domani:

“Sempre bello essere chiamato per questo tipo di cose, è un vero piacere essere qui. Raccontare la mia storia è bello perchè spesso veniamo giudicati solo per la parte economica del nostro lavoro, per la quale sicuramente siamo privilegiati, ma ci sono anche tanti sacrifici e tante sofferenze che dobbiamo passare per arrivare a questi livelli. Firenze per me lo sapete cosa rappresenta, l'amore che la gente ha sempre esternato per me è incredibile: scegliere di vivere qua è solo un piccolo modo di ripagare quello che la gente ha dato alla mia famiglia”

“A luglio nessuno avrebbe pensato ad un Fiorentina-Inter di alta classifica, la Fiorentina si è guadagnata il diritto di essere lassù e l'Inter è la squadra da battere, mi auguro sia una bellissima partita. Penso che il centrocampo possa essere una chiave tattica importante, ma sarà importante che la Fiorentina abbia i suoi interpreti al meglio, soprattutto De Gea e Kean. Vedremo chi vincerà questa bella sfida tra due grandissimi attacchi e due grandissimi portieri: io ovviamente sono per la Fiorentina, anche se è stato un vero onore difendere anche i colori dell'Inter”