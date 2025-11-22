Goretti: "Siamo stati squadra. Bravo Vanoli a entrare subito in certe dinamiche, nelle prossime 26 devono dimostrarlo anche tutti gli altri"

Commento secco ai media ufficiali della Fiorentina per il ds Roberto Goretti dopo l'1-1 contro la Juventus:

"In quella che è La partita per Firenze, abbiamo dimostrato di essere squadra. E’ stato molto bravo mister Vanoli a entrare subito dentro a certe situazioni. Ora però sta anche a tutti gli altri dimostrarlo nelle prossime 26 partite di campionato. Essere squadra, avere fiducia nel compagno non deve mai mancare".