Ventura: "Il Torino ha buttato diversi punti. Ma l'ambizione di andare in Europa è evidente"

Alla vigilia di Torino-Fiorentina, l'allenatore ex Toro Giampiero Ventura è intervenuto a Tuttomercatoweb.com, sottolineando il momento della squadra granata: “Non è una stagione negativa, anzi, peccato che al Torino manchino un po' di punti. Per colpa sua e non solo. Da quando Cairo è presidente, questa è la squadra più forte, ma sono leggermente in ritardo in classifica. Sono stati buttati via diversi punti”.

“L'ambizione è andare in Europa”

Sul crocevia europeo di domani: “La società ha ambizione, l'obiettivo del Torino è quello di andare in Europa. Direi che è evidente. La squadra è assolutamente competitiva, ci sono state alcune defezioni che l'hanno penalizzata. Belotti in ottica Nazionale? Si è un po' perso, per un certo periodo”.