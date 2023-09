Kouame, il soldato di Italiano che alla fine si fa sempre spazio. Una lunga lista di concorrenti troppo opachi

Parte sempre come ultima ruota del carro o quasi ma Vincenzo Italiano del suo gruppo non lascia indietro, ed ultimo, veramente nessuno e non a caso nei momenti di difficoltà ha fatto spesso ricorso a Christian Kouame. L'ivoriano non è certo il più tecnico del reparto esterni ma ha capacità maggiore di trovare impatto sulle gare, di non astrarsi o spegnersi e in qualche modo anche di incidere tecnicamente. Lo ha fatto ad esempio nell'azione del vantaggio contro il Rapid.

E dire che si trattava della prima da titolare, dopo i minuti nel finale con il Lecce. Non sono pochi coloro che lo pronosticano nuovamente in campo a San Siro, vista l'evanescenza dei suoi concorrenti: con Ikoné ancora ai box, né Sottil, né Brekalo e né tantomeno Sabiri fin qui hanno dato risposte convincenti.