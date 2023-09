"Le mosse migliori dell'era Commisso, cassiere viola incredulo con Igor e Cabral. Ma niente salto di qualità in porta"

L'analisi al mercato, finalmente chiuso, la fa anche Angelo Giorgetti su La Nazione che dà un 7 complessivo alle mosse della Fiorentina. “Le mosse migliori dell'era Commisso” quelle effettuate in quest'ultima sessione, grazie soprattutto all'acquisto a titolo definitivo di calciatori di prospettiva come Parisi, Infantino e Beltran. Una campagna in cui si è incassato forse anche al di là delle più rosee prospettive grazie a Cabral e a Igor, mancando però il salto di qualità tra i pali dove Christensen è ancora tutto da valutare.