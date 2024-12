La Nazione: Gudmundsson verso l'impiego part time

Tre pagine sulla Fiorentina: le troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Spazio a: “Tre obiettivi per l'Europa Qualificazione da blindare Continuità per i titolari ‘B’ Nuova vitalità per Bologna”. In taglio basso: “L'oro della Conference Il tesoretto degli ottavi”.

Pagina 3

Qui c'è: “L'occasione di Martinelli Un debutto da conquistare Da dedicare a Quintavalle”. Sottotitolo: “Sogni e speranze per diventare grande, pensando al suo ‘maestro’ della Sales”. Di spalla un trafiletto sulla formazione: “Rotazioni ‘leggere’ Con un occhio al campionato”.

Pagina 4

Infine troviamo: “Gudmundsson ora scalpita Ma c'è bisogno di cautela Verso l'impiego part time”. Sottotitolo: “L'islandese potrebbe giocare un tempo, entrando nella ripresa contro il Lask”.