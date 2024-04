Corriere dello Sport - Belotti, uno su mille: Piatek e Nzola meglio dell'ex Roma

Nell'edizione di Firenze de Il Corriere dello Sport, in copertina viene messo Andrea Belotti, con su scritto: “Il Gallo in maschera”. “Mille minuti e un solo gol: ora Belotti è sotto esame”, il sottotitolo che racconta della grande difficoltà dell'attaccante viola, ancora fermo al centro al Frosinone.

Pure Nzola ha fatto “meglio” di Belotti

A pagina 22, poi, si approfondisce l'argomento: “Belotti, uno su mille”: “Dopo tredici gare e quasi mille minuti una sola rete: Piatek, Jovic, Cabral, Nzola e Beltran hanno fatto tutti meglio del bergamasco”.

Jack sta bene, può tornare in campo già domani

Voltando pagina, alla numero 23, si legge: “La condizione dei tre big è buona: Italiano vuole gestirli domani per averli al massimo con il Plzen”. E ancora: “Bonaventura è ok il ginocchio adesso risponde bene”. Infine: “Contro il Genoa solo Jack. Arthur e Gonzalez in panca”.