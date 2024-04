Quello di ieri è stato un sabato di lavoro al Viola Park per la Fiorentina. L’allenamento del mattino (oggi si replica, sempre alle 11) ha segnato la ripresa della preparazione dopo il giorno di riposo concesso venerdì da mister Italiano alla squadra, ci racconta La Nazione.

Come sta Jack?

Il gruppo al completo e questa è una buona notizia. Si è visto anche Jack Bonaventura dopo il forfait in Conference League, causa una botta presa con la Juventus non riassorbita del tutto. La valutazione sull’impiego del numero 5 sarà fatta tra oggi e domattina in considerazione del fatto che l’obiettivo è averlo al 100% della forma giovedì contro il Viktoria Plzen. Nel caso dovesse essere convocato, potrebbe giocare uno spezzone della ripresa per riprendere il ritmo gara.

Una Viola sperimentale contro il Genoa

Domani, contro il Genoa, vi sarà riposo per Arthur e Mandragora, anche se contro il Viktoria un posto in mediana sarà di Bonaventura. Una Fiorentina sperimentale (e con l’obbligo di vincere) è prevista per affrontare il Gila, poiché Italiano vuol tutelare gran parte dei titolari per l’assalto al Viktoria Plzen.