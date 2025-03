L'editorialista del Corriere della Sera, Paolo Condò, ha commentato sul quotidiano milanese quanto visto durante Napoli-Fiorentina.

La risposta del Napoli all'Inter

“La risposta del Napoli al (faticoso) allungo dell’Inter è stata bene argomentata - ha scritto - con almeno 70 minuti di calcio piacevole ed efficace, costruito con intelligenza da Lobotka, agitato dalla verve di Politano e finalmente concretizzato da un Lukaku dominante, in proprio per l’1-0, in assistenza a Raspadori per il raddoppio”.

“Pressione asfissiante della Fiorentina nel finale”

E poi: “È vero che la rete di Gudmundsson ha reso il finale un campo minato, con un sospiro di sollievo grosso così al triplice fischio perché la pressione della Fiorentina s’era fatta asfissiante. Ma a questo punto della stagione 70’ di bel calcio sono molti, specie quando bastano per portare a casa i tre punti”.