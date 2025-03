Benedetto Ferrara: "La Fiorentina deve uscire dal tunnel del non calcio, quello che da un pezzo umilia i tifosi e i giocatori"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, non ha risparmiato critiche sulla partita giocata ieri dalla Fiorentina sul giornale cittadino.

“Il tunnel del non calcio”

“La Fiorentina deve uscire dal tunnel del non calcio - ha scritto - quello del tutti dietro, della solitudine di Kean, quello che da un pezzo umilia i tifosi e i giocatori. Questa è la rosa migliore dell'era Commisso. Forse è tardi o forse no, ma di sicuro è il momento di iniziare a giocare a pallone, perché i giocatori per farlo ci sono”.

“Il calcio part time non è un granché”

Inoltre: "Serve coraggio, servono Gud e Fagioli liberi di esprimersi, serve il verbo "giocare". Ps. Servirebbe anche giocare duettempi. Pare che il calcio part time non sia un granché".