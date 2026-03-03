Cecchi: “Fiorentina, non ha funzionato niente. Gudmundsson? Parisi e Ranieri hanno dato più di lui. Meglio non infierire su Rugani”

Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Stefano Cecchi ha analizzato a Toscana TV la pesante sconfitta della Fiorentina in casa dell’Udinese, commentando alcune prove dei singoli e la situazione generale di casa gigliata.

‘Non ha funzionato niente, la Fiorentina non c’è stata’

“La Fiorentina non c’è stata, non ha fatto un tiro in porta. Una partita davvero amara. L’Udinese ha giustamente fatto il suo. Incredibile come una squadra che per mesi anche perdendo è rimasta in partita, oggi non sia mai stata in gara. Spero che sia da ricollegare al cambio di modulo, il problema è che non ha funzionato niente. Harrison, la difesa… non infierisco su Rugani, ha giocato così male che non merita parlarne, ha colpe evidentissime su tutti e tre i gol incassati”.

‘Gudmundsson quest’anno? Avrà fatto 3 partite buone’

“Dopo stasera è nuovamente franato il monte addosso, dopo che si era intravista la strada giusta a seguito delle vittorie con Como e Pisa. Eppure Vanoli ha avuto anche delle intuizioni giuste, dalla scelta della difesa a quattro, a Fagioli regista, a Parisi schierato più alto sulla fascia destra. Il valore della Fiorentina però non lo si vede mai in campo. Gudmundsson? Avrà fatto tre buone partite quest’anno, da un calciatore così mi aspetto molto di più che da Harrison, Parisi, sarebbe un giocatore fondamentale… nel loro piccolo hanno dato di più Ranieri e Parisi”.