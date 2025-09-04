Notte drammatica nel veneziano, un calciatore della Sampdoria salva la vita ad una turista accoltellata. I dettagli

Una notte drammatica ma con un lieto fine lunedì a Sottomarina, frazione di Chioggia nel veneziano, quando una turista polacca è stata brutalmente aggredita e accoltellata mentre portava a spasso il cane. Le forze dell'ordine hanno individuato il sospettato, un 25enne con problemi psichici, mentre fortunatamente la donna è fuori pericolo nonostante le gravi ferite riportate. Provvidenziale l'intervento di Alessandro Bellemo, centrocampista 30enne della Sampdoria ed ex capitano del Como, che si trovava in vacanza proprio nel comune di cui è originario e dove è avvenuta l'aggressione.

Il soccorso in strada prima dell'arrivo dell'ambulanza

Bellemo stava trascorrendo la serata a casa del fratello insieme alla compagna e al figlio neonato, quando ha sentito le urla della donna. Monika Grimm, 34enne polacca residente in Baviera, era appena arrivata nella località balneare insieme al compagno e al figlio rimasti in appartamento a riposare. Successivamente stava passeggiando insieme al cane Lucky prima di essere aggredita alla testa, al collo e alla schiena da un uomo col volto coperto da un casco.

Aggressore immediatamente individuato

Tra i primi a soccorrerla c'è stato proprio Bellemo insieme al fratello Stefano, che ha raccontato a 'La Nuova Venezia': "L'abbiamo accompagnata quasi fino all'interno della mia abitazione chiamando i soccorsi anche grazie all'aiuto di alcuni inquilini del palazzo che parlavano tedesco. All'inizio era cosciente, poi sempre meno. Ma continuava a chiedere del cagnolino". L'ambulanza è arrivata tempestivamente prestando cure immediate alla donna, mentre il presunto aggressore è stato immediatamente individuato dalle forze dell'ordine. E l'indomani è stato ritrovato anche il cane della turista, che era fuggito spaventato.