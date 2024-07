In merito al nuovo acquisto della Fiorentina Nicolas Valentini, l'agente FIFA Fabio Perfetti ha analizzato il giocatore sulla pagina Instagram Il Futbol Sudamericano: “Mi piace molto, l'ho seguito all'Aldosivi. E può godere di un'agevolazione in più rispetto a Martinez Quarta. Intanto è mancino, e questo aiuta i difensori nella loro considerazione. Con Palladino, soprattutto, arriverà in una difesa a tre, un grande aiuto per chi arriva dall'Argentina in confronto a una difesa a quattro dove hai molta più responsabilità. Eventuali errori tattici e di movimento hanno una copertura in più”.

“Martinez Quarta? Discorso un po' diverso”

Paragone con Martinez Quarta? “Il Chino è arrivato a Firenze con un curriculum decisamente migliore di Valentini, eppure vediamo come negli anni è stato criticato e poco aspettato anche lui. Adesso è un giocatore affidabile, non reputato certamente un campione come in Argentina. Il discorso di Valentini può essere un po' diverso”.

“Non un campione da top squadre, ma…”

Sulla posizione: “Potrà giocare sia centrale che braccetto. Ha anche il lancio lungo e il cambio di gioco tra le caratteristiche. Ammesso e non concesso che sarà titolare, se avrà alle spalle due compagni che gli permetteranno di sbagliare, può diventare un calciatore interessante, non un campione da top squadre”.