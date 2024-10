Per Balotelli visite mediche pronte e prima sfida ufficiale contro... la Fiorentina

Manca ormai poco al ritorno ufficiale, l'ennesimo, di Mario Balotelli in Serie A: lo metterà sotto contratto il Genoa di Gilardino, alla disperata ricerca di gol e punti. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il classe '90 effettuerà le visite mediche lunedì prima di firmare il contratto fino a fine stagione. E caso vuole che la prima sfida ufficiale da neo tesserato rossoblù di Balotelli sia quella contro la Fiorentina, in programma giovedì prossimo a Marassi.