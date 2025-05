Il retroscena: non solo Comuzzo, a gennaio il Napoli ci aveva provato anche per un altro talentino viola per la difesa

A gennaio il Napoli ha spinto forte sull'acceleratore per il difensore Pietro Comuzzo, con i partenopei che sono arrivati a offrire circa 35 milioni per lui. La Fiorentina però ha fatto muro, con Commisso che ha alzato più volte l'asticella del prezzo fino ad arrivare a 40 milioni, una cifra troppo alta per il club azzurro.

Durante le trattative, però, come scrive La Nazione il Napoli ha provato a parlare con il club viola anche di Niccolò Fortini, difensore viola classe 2006 in prestito alla Juve Stabia. I dirigenti del club partenopeo hanno provato a inserire anche il suo nome nella trattativa per Comuzzo, ma la Fiorentina ha fatto muro su tutto il fronte.

Le prestazioni di Fortini con la squadra di Castellammare di Stabia in Serie B però hanno attirato l'attenzione di tanti club e in estate potrebbe aprirsi un'asta importante per lui.