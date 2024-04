Benedetto Ferrara: "La prodezza di Mandragora in una partita del genere fa capire come a questa Fiorentina manchino ancora gli attaccanti"

Su La Nazione si legge il commento alla partita tra Fiorentina e Atalanta giocata ieri sera al Franchi da parte del giornalista Benedetto Ferrara. Queste le sue considerazioni sulla semifinale di andata di Coppa Italia: "La Fiorentina è viva, aggressiva e lucida. Questa vittoria non è un verdetto ma una bella sensazione, soprattutto in questo 2024 di mesto grigiore. L’uno a zero è troppo stretto per non lasciare tutto spalancato in vista del ritorno a Bergamo. La speranza è che tutte le occasioni da gol (non è una novità) sprecate o fermate dalle prodezze di Carnesecchi non diventino un rimpianto.

Una formazione nata per fare gioco ha portato in fondo la sua missione contro un avversario non facile da affrontare. Il fatto che l’unico gol sia arrivato da una prodezza individuale (Mandragora non è nuovo a certi sinistri imprendibili) racconta alla perfezione che a questa squadra mancano ancora gli attaccanti. Non certo nella prestazione, in questo caso. Ma nella realizzazione. Nico sta tornando. Una bella notizia. Belotti è li che lotta ma il gol continua a essere un alieno. Bella Fiorentina, comunque. I giochi sono aperti. Bella botta di autostima, soprattutto se non prendi gol. Evento raro, nel 2024. Ps. Finalmente Parisi"