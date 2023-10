La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa sceglie Guidobaldi, in mezzo fiducia a Gudelevicius. E in porta…

Tra pochi minuti, scenderà in campo la Primavera della Fiorentina che sarà ospite del Frosinone per la sesta giornata di campionato. Tra i viola c'è Tognetti tra i pali, che andrà a sostituire Martinelli, convocato da Italiano per la gara di Napoli. Sene ancora fuori, così come Harder; spazio quindi a Guidobaldi e al lituano Gudelevicius, entrambi alla prima gara dal primo minuto. Di seguito, l'undici titolare:

Tognetti; Biagetti, Sadotti, Romani; Vigiani, Vitolo, Gudelevicius, Denes; Rubino; Guidobaldi, Caprini.