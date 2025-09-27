Il solito Nico Paz non basta al Como: Baschirotto ferma i lariani al Sinigaglia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Al via la quinta giornata di Serie A che ha visto subito impegnata l'ultima avversaria della Fiorentina: il Como non dà continuità al momento positivo andando a pareggiare per 1-1 contro la Cremonese.

La cronaca della partita

Fabregas ne cambia quattro rispetto all'incontro del Franchi: Posch e Ramon al posto di Smolcic e Kempf, con Jesus Rodriguez e Douvikas al posto di Vojvoda e Morata. Al 20simo, però, il Como perde il suo capitano Sergi Roberto per infortunio, al cui posto entra Da Cunha. Prima occasione limpida che arriva al 32simo: Jesus Rodriguez la gestisce bene sulla sinistra, salta l'uomo e mette in mezzo dove trova un Nico Paz solissimo che deve solo appoggiare in rete per l'1-0. Nel secondo tempo ci riprova l'argentino da fuori, bene Silvestri; Cremonese che cresce e che ci prova a sua volta con Pezzella, ma il suo tiro finisce alto. Al 69simo, però, arriva il pareggio della Cremonese con Baschirotto che incorna su sviluppi di calcio d'angolo. Partita che si innervosisce, e nel finale il Como resta in 10 per un fallo di reazione - abbastanza leggero - di Rodriguez. Finisce dunque così al Sinigaglia: è 1-1.

La situazione in classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 12, Juventus 10, Milan 9, Roma 9, Cremonese 9, Atalanta 8, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Inter 6, Bologna 6, Torino 4, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Parma 2, Lecce 1, Pisa 1.