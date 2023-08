Finita la storia di Lorenzo Chiesa con la Fiorentina, il fratello del top player della Juventus ha trovato una nuova destinazione

La storia di Lorenzo Chiesa alla Fiorentina è finita da ormai circa un mese, come anticipato in esclusiva da Fiorentinanews.com. Il club viola ha deciso di non dargli nuova fiducia, svincolandolo durante l'estate.

Adesso, il fratello di Federico, top player della Juventus ed ex viola, ha trovato una nuova sistemazione. Lorenzo Chiesa stesso lo comunica sul suo profilo Instagram, dove pubblica una foto con la maglia della Sampdoria, club dove il padre Enrico ha un glorioso passato.

Di seguito, la foto: