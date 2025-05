Cara Fiorentina, adesso sì che ti serve qualcosa di mai tentato prima. Per accedere a una competizione europea tramite campionato servono quantomeno 9 punti in 3 partite, sperando in potenziali inciampi delle dirette concorrenti. E anche se l'accesso in Conference potrebbe non risultare il traguardo più allettante, rischia di essere l'unico accessibile.

Con la vittoria del Milan ai danni del Bologna, i rossoneri hanno sorpassato la Fiorentina. Ma non solo, i rossoblù hanno la certezza di rimanere sotto la Lazio, sesta. Risultato? Quando si giocherà la finale di Coppa Italia (mercoledì 14), non cambierà la sostanza in classifica: a prescindere dalla vincitrice, il quinto posto vale l'Europa League e il sesto la Conference. A meno di cambiamenti nelle ultime due giornate.